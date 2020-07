Un aeroporto a forma di stella marina: in Cina lo scalo dei record

10:41

La Cina non si ferma, e aggiunge un altro primato nel trasporto aereo. Sulla costa della Cina orientale è nato il Qingdao Airport, una megastruttura a forma di stella marina che si estende su 3.066 ettari, progettato per i più grandi aeromobili commerciali del mondo.

Pubblicità

Il costo della realizzazione, come riporta repubblica.it, si aggira attorno a una cifra pari a circa 5 miliardi di euro. L’aeroporto di Qingdao, che per le dimensioni viene paragonati a due volte lo scalo londinese di Heathrow, è ora in attesa di poter avviare l’operatività e poter realizzare l’ambizione di diventare l’hub di riferimento del Nord-Est asiatico. S. P.