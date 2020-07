Ryanair, effetto Covid sui conti: “Il peggior primo trimestre”

14:53

“Il primo trimestre è stato il più impegnativo nei 35 anni di storia di Ryanair”. Così la low cost irlandese descrive il duro contraccolpo subito dalla pandemia Coronavirus. L’emergenza e la conseguente paralisi del traffico aereo hanno messo a dura prova le casse della compagnia aerea, che nel primo trimestre ha registrato perdite per 185 milioni di euro e ricavi in calo del 95%, a quota 125 milioni.

“Il Covid – ha spiegato il vettore - ha messo a terra la flotta per quasi 4 mesi (da metà marzo a fine giugno) in quanto i governi dell’Ue hanno imposto il divieto di volo o di viaggio e si è diffuso il lockdown della popolazione”.



Per quanto riguarda i prossimi mesi, il vettore prevede di portare l’operatività (attualmente al 40%) al 60% ad agosto e al 70% a settembre. Per il 2021, invece, la low cost stima un ritorno al 60% con 149 milioni di passeggeri.