Air Italy, Catalfo ai dipendenti: “Al lavoro su una soluzione normativa”

10:40

“Siamo al lavoro per trovare una soluzione normativa che consenta ai lavoratori di accedere pienamente alle tutele previste dagli ammortizzatori sociali”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sulla vertenza dei lavoratori Air Italy. La proroga della cassa integrazione non è ancora stata ufficializzata dal Governo Conte e ora i 1.500 dipendenti della compagnia temono l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo dopo il 17 agosto (quando scadrà il blocco dei licenziamenti imposto dall’Esecutivo per l’emergenza Covid).

La ministra ha annunciato ieri ai sindacati la convocazione di un tavolo di confronto per il 4 agosto e chiesto la revoca della manifestazione programmata per domani, 29 luglio, a Roma per chiedere l’estensione della cig, si legge su unionesarda.it.



“Siamo disponibili – ha dichiarato Catalfo – ad avviare un’interlocuzione con i commissari”.



Air Italy in Alitalia?

Ma a tenere sulle spine i lavoratori Air Italy c’è anche un’altra questione. “Non solo oggi nessuno è in grado di sapere quando e per quanto tempo i lavoratori Air Italy avranno la certezza di percepire la cassa integrazione - ha spiegato il segretario della Filt Arnaldo Boeddu -, ma non si sa ancora nulla sulle manifestazioni di interesse fatte recapitare ai liquidatori della compagnia, su un eventuale interesse della stessa newco Alitalia rispetto ad alcuni asset Air Italy”.