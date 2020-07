Test Covid gratuiti all'aeroporto di Monaco di Baviera

19:29

Test Covid-19 gratuiti in aeroporto. È l’iniziativa dello scalo di Monaco di Baviera per i passeggeri in arrivo, ai quali viene offerta l’opportunità di sottoporsi al controllo al Corona Test Center, al livello 3 della struttura, senza pagare.

I passeggeri in partenza, invece, hanno la possibilità di essere testati, ma a pagamento, al Centro medico del Terminal 1. Il test viene eseguito con tampone in gola, su persone senza sintomi e che non abbiano avuto contatti con persone infette, e i risultati vengono inviati via email in tedesco e inglese, inclusivi di certificato sanitario; un risultato positivo del test viene, ovviamente, segnalato al dipartimento di sanità pubblica.