11:31

È fissato per domani, 5 agosto, il vertice in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esaminerà il dossier Alitalia. La titolare del dicastero, Paola De Micheli, si confronterà in videoconferenza con i vertici della compagnia aerea e i sindacati sulla newco e il nuovo piano industriale.

Tra i temi sul tavolo anche gli ammortizzatori sociali per i dipendenti che saranno esclusi dal piano di rilancio.



Il piano

Stando al piano presentato pochi giorni fa dal Mef, dagli advisor e dai vertici del vettore all’Antitrust Ue, la nuova Alitalia dovrebbe partire con 70 aeromobili (rispetto ai 112 attuali) per il corto e medio raggio e con 4mila dipendenti in meno. Secondo quanto spiegato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, non si tratterà di esuberi, in quanto sarà la newco ad assorbire la nuova forza lavoro, lasciando i 4mila alla bad company.