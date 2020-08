Il B737 Max tornerà presto a volare

14:50

Il Boeing 737 Max potrebbe volare di nuovo nel giro di poche settimane. Come riportato da Preferente, il modello, a terra per un anno e mezzo dopo i due incidenti nei quali hanno perso la vita 346 persone, si sta preparando a ricevere l'autorizzazione al decollo.

Pubblicità

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha rilasciato un lungo documento di 95 pagine che contiene un riepilogo preliminare di tutte le modifiche introdotte negli ultimi 18 mesi, nonché le misure che Boeing dovrà ancora attuare affinché l'aeromobile recuperi la certificazione, come riferito da Business Insider.



Tra le modifiche che la Faa ha richiesto a Boeing per togliere il veto sull'aeromobile, la più rilevante è che a bordo venga installato un nuovo software e che i piloti siano addestrati a utilizzarlo. Un'altra condizione è quella di modificare il cablaggio degli stabilizzatori orizzontali dell'aereo, testare il sistema di sensori angolari di ciascun aereo ed eseguire voli di prova.



Dopo l'introduzione di queste e altre modifiche e con i test di volo effettuati nelle ultime settimane, la Faa avrebbe concluso che i problemi legati alla sicurezza del modello di aereo sarebbero stati risolti. Tuttavia, è cominciato un periodo di transizione di 45 giorni che dovrebbe condurre all’ok finale.

Resta poi da vedere se le autorità di altri paesi, come l'Easa in Europa, riterranno che questi cambiamenti siano validi o si richiedano misure aggiuntive.