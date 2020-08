10:25

C’è spazio anche per i viaggi in aereo nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 10 agosto fissando le regole per contenere il contagio da Coronavirus. Fugando i dubbi dei vettori si è stabilito che non ci saranno limitazioni ai posti a bordo, per cui gli aerei potranno continuare a viaggiare a pieno carico.

A convincere gli esperti, spiega il Corriere della Sera, il sistema di filtraggio e riciclo dell’aria, la misurazione della temperatura corporea e il fatto che non si stia seduti ‘faccia a faccia’. Il decreto sancisce, invece, la necessità di mantenere alta l’attenzione durante l’utilizzo dei pullmini che trasferiscono i passeggeri dall’aeroporto ai velivoli, optando dove possibile all’imbarco attraverso i finger.