di Martina Tartaglino

08:04

La pandemia ha costretto Ryanair a rivedere anche i meccanismi che regolano i servizi di bordo.

Un video diffuso sui canali social della compagnia mostra come le norme anti-Covid abbiano modificato l'approccio del personale, la somministrazione di pasti e bevande, i pagamenti.



Le prescrizioni della compagnia

Su tutti i velivoli è obbligatorio l'uso della mascherina o di altri dispositivi che coprano il viso, a bordo non si trovano più copie delle riviste che sono però consultabili sull'app di Ryanair.



Inoltre, per limitare i contatti, non vengono servite le bevande calde e tutte le transazioni devono essere fatte elettronicamente: non sono accettati contanti. Non sono consentite file per il bagno e chi deve recarsi alla toilette deve prima avvertire hostess e steward che avvertiranno quando i servizi sono liberi.



Ryanair ha precisato che tutti i suoi aerei vengono sanificati quotidianamente.