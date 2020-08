08:05

Un incremento sulle rotte nazionali per i mesi di settembre e ottobre 2020. Ryanair amplia il proprio operativo sulla scia della bella notizia che tutti i suoi competitor vorrebbero ricevere, soprattutto in un momento come questo: “La forte domanda”, come spiega Chiara Ravara, head of sales & marketing del vettore.

Ecco che, dunque, il Catania-Roma passerà a 17 voli settimanali, mentre la tratta Roma-Palermo potrà contare su 15 collegamenti alla settimana. Voli da effettuare in assoluta tranquillità, sottolinea Ravara, grazie a “una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l'equipaggio”.



Ma torniamo alle rotte: oltre che su Roma, da Catania si potrà volare anche alla volta di Milano Malpensa con 17 voli settimanali a settembre, che diventeranno 18 a ottobre.



Malpensa sarà collegata anche a Palermo con15 voli settimanali, mentre dal capoluogo siciliano si potrà viaggiare alla volta di Pisa con 14 voli alla settimana.



L’aumento di frequenze interessa, infine, anche l’Alghero – Bologna, che potrà contare su 5 voli settimanali. “Per festeggiare - conclude Ravera - abbiamo lanciato una speciale promozione per viaggiare da adesso fino alla fine di ottobre 2020, valida per le prenotazioni effettuate entro la mezzanotte di giovedì 13 agosto”.