Boeing vede 'nero': nuovi licenziamenti in arrivo

10:03

Nuovi tagli alla forza lavoro, ridimensionamento della produzione, continuo calo del valore delle azioni a Wall Street.

Boeing vede ‘nero’ sul futuro del settore e si prepara a una stretta molto più drastica rispetto a quella già messa in atto nei mesi scorsi. La questione B737 Max prima e la pandemia poi non lasciano scampo a previsioni rosee e il numero uno del colosso americano scrive ai dipendenti annunciando nuove misure in arrivo nei prossimi giorni.



Secondo quanto anticipato da Repubblica, Boeing, che da inizio anno ha perso quasi il 50 per cento del proprio valore in Borsa, potrebbe superare la soglia del 10 per cento nel numero di licenziamenti, cercando di ammortizzare l’impatto con le uscite volontarie.