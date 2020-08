B737 Max, Boeing sotto pressione: aumentano le cancellazioni

12:04

Non c’è pace per il B737 Max e per tutta la Boeing. Sono infatti salite a quota 864 le cancellazioni degli ordini per il modello che potrebbe tornare in volo entro la fine del 2020, in pratica quasi due anni dopo lo stop all’operatività.

Secondo i dati del colosso dell’aviazione americano, nel solo mese di luglio si sono aggiunti altri 43 annullamenti di ordini, numero che fa salire il totale per l’anno in corso oltre quota 400.



Ma non è solo il B737 Max a mettere in difficoltà la Boeing. Secondo quanto riportato da Preferente, infatti, nello stesso mese l’azienda avrebbe ricevuto solo 4 ordini: due cargo e uno per uno da Turkish e Air France. Quanto alle vendite effettive, queste sarebbero a luglio pari a zero.