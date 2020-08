08:02

Ora tocca a Vueling. Dopo gli annunci di Ryanair e easyJet, arriva anche dalla compagnia del gruppo Iag la sforbiciata al network per il mese di settembre. E la riduzione dell’offerta programmata va a pareggiare quella della low cost guidata da Michael O’Leary, ovvero il 20%.

Secondo quanto anticipato da Preferente, la revisione dell’operativo della compagnia prevede una riduzione delle rotte, che scenderanno a 208 rispetto alle 225 del mese in corso. Ma più sostanzioso sarà il taglio della capacità, con interventi in particolare sulle frequenze.



I numeri

Gli interventi saranno meno invasivi sull’hub di riferimento, ovvero Barcellona El Prat, dove la diminuzione si fermerà a 10 punti percentuali, per mantenere il ruolo di aeroporto di smistamento dei passeggeri, con 79 rotte in totale, 55 delle quali internazionali, con 1.400 voli settimanali contro i 1.520 del mese di agosto. Attualmente Vueling opera con 72 aerei su un totale di 120 presenti in flotta.