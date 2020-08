Virgin Atlantic apre i collegamenti da Londra al Pakistan

21:01

Virgin Atlantic volerà da Heathrow a Lahore e Islamabad, e da Manchester a Islamabad.

Secondo quanto segnalato da TTG Media, i posti saranno in vendita da settembre e i voli inizieranno a dicembre. Saranno disponibili tre classi: Upper, Premium ed Economy nei tre livelli di Virgin.



La compagnia aerea ha spiegato che la mossa è giunta in risposta alla "grande domanda in rapida crescita" di viaggi da parte dei clienti nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Virgin ha ricordato che i collegamenti con le destinazioni europee saranno disponibili tramite i partner in code-share e interline di Virgin.



“Il Pakistan è un'opportunità estremamente interessante per noi - ha affermato Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin -. Vanta una delle più grandi popolazioni nate all'estero sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Sia Lahore che Islamabad sono destinazioni popolari tutto l'anno e la domanda di viaggi di piacere e di lavoro aumenta gradualmente nella regione. Intravediamo anche una significativa opportunità per aumentare la concorrenza nel mercato Usa-Pakistan. Sfruttando la forza dei nostri servizi transatlantici, siamo in grado di offrire ai clienti il viaggio più breve da e verso destinazioni negli Stati Uniti come New York, Los Angeles e Washington collegandosi attraverso Heathrow".