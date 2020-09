Worldwide by easyJet, Emirates nuovo partner per le rotte da Malpensa

10:56

Emirates è il nuovo partner di easyJet per i voli da Malpensa a Dubai. La low cost ha infatti esteso all’hub lombardo la partnership siglata nel 2018 con la compagnia emiratina nell’ambito del programma Worldwide by easyJet, il servizio di connessioni a lungo raggio lanciato nel 2017.

Da ieri, perciò, i passeggeri della low fare possono volare a Dubai con un unico biglietto e una sola connessione a Milano Malpensa. Allo stesso tempo, i passeggeri di Emirates possono sfruttare il network del vettore europeo per raggiungere destinazioni in Italia, Europa, Nordafrica e Medio Oriente, sfruttando le 66 rotte operate da easyJet da Malpensa.



“Siamo molto lieti di estendere all’aeroporto di Malpensa la collaborazione con Emirates – commenta in una nota Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Entrambe le compagnie servono destinazioni molto richieste da Milano e per questo siamo certi che questa novità sarà particolarmente apprezzata dai nostri clienti. In un momento di forte difficoltà per il trasporto aereo a livello globale, riteniamo che lo sforzo debba essere quello di intercettare in modo sempre più efficace la domanda e i bisogni dei passeggeri, e questa partnership con Emirates va esattamente in questa direzione”.



I dettagli

Inizialmente, precisa easyJet in una nota, la partnership sarà attiva sul collegamento Milano Malpensa-Dubai operato da Emirates (dal 2018 è partner del programma a Londra Gatwick).



“Cerchiamo costantemente di migliorarci per fornire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, grazie alla grande flessibilità, capillarità e alle numerose opzioni di viaggio. Questa partnership con easyJet si muove proprio in questa direzione – aggiunge Flavio Ghiringhelli, country ,anager di Emirates in Italia -, permettendo ai nostri clienti italiani e a coloro che volano verso l’Italia di viaggiare comodamente, senza interruzioni, lungo gli itinerari combinati di Emirates ed easyJet, utilizzando un unico biglietto e sfruttando l’hub internazionale di Dubai. Questa partnership evidenzia, inoltre, il nostro impegno nel mercato italiano, dove cerchiamo costantemente di sviluppare le nostre attività e di servire al meglio i nostri clienti.”



La partnership consentirà inoltre ai client Emirates aderenti al programma Skywards di continuare ad accumulare miglia lungo la tratta operata dal vettore emiratino e utilizzare i punti per volare con easyJet.