Singapore Airlines semplifica il rinnovo dei programmi fedeltà

09:57

Singapore Airlines semplifica i criteri di rinnovo dello status di Pps Club e Krisflyer Elite. I passeggeri membri dei due programmi fedeltà potranno così mantenere la loro iscrizione oltre marzo 2021 con solo metà del Pps Value o delle miglia Elite richieste.

“Siamo molto grati ai membri del nostro Pps Club e KrisFlyer Elite, che hanno dimostrato un sostegno incondizionato per Singapore Airlines durante questa crisi senza precedenti – spiega in una nota Ann Tan, acting senior vice president Marketing Planning di Singapore Airlines -. Rendendo più facile il rinnovo del loro status, speriamo di attenuare le loro preoccupazioni e di mostrare il nostro apprezzamento per la loro fedeltà”.



I dettagli

Tutte le iscrizioni a Pps Club e KrisFlyer Elite, in scadenza tra marzo 2020 e febbraio 2021, saranno automaticamente estese di 12 mesi.



Per le iscrizioni in scadenza tra marzo 2021 e febbraio 2022, Sia accrediterà il 50% del Pps value come valore di riserva o miglia Elite richieste per il rinnovo dei rispettivi account. Di conseguenza, i membri del Pps Club e KrisFlyer Elite dovranno accumulare solo la metà del Pps Value o delle miglia Elite richieste.



Inoltre, fino al 15 ottobre 2020, gli appartenenti al Pps Club e gli iscritti KrisFlyer Elite potranno guadagnare Pps Value o miglia Elite anche su spese e attività non relative ai biglietti aerei. Ciò conterà anche ai fini del rinnovo del loro status.