La Bei destina 2 miliardi alla linea ferroviaria Napoli-Bari

12:10

Europa in prima linea nel sostegno ai progetti ferroviari. In quest’ottica, come riportato dal Sole 24Ore, la Banca europea per gli investimenti ha stanziato un finanziamento pari a 2 miliardi di euro destinato al raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta velocità tra Napoli e Bari.

Pubblicità

Il completamento dell’opera, previsto per il 2026, richiederà un investimento complessivo di 6,2 miliardi di euro.

La nuova linea Napoli-Bari, di cui il Gruppo Fs italiane è committente, è parte del Corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavia – Mediterraneo. Al termine dei lavori, la Napoli–Bari sarà percorribile in 2 ore e la Bari-Roma in 3 ore.