Klm riduce le frequenze sui voli europei a novembre

10:12

Il calo della domanda nel trasporto aereo colpisce anche l’olandese Klm e la compagnia mette mano alla programmazione sul Vecchio Continente con una riduzione dell’offerta per il mese di novembre di circa 40 punti percentuali, in attesa di valutare poi l’andamento delle prenotazioni per dicembre.

È questo quanto emerge dall’analisi dei sistemi di prenotazione effettuata da Routes Online. Per il mese in questione la compagnia passerà dagli oltre 1.900 voli settimanali inizialmente previsti a poco più di 1.100. Una diminuzione tutta concentrata sulla riduzione delle frequenze su tutte le direttrici in programma.



Il quadro sull'Italia

Numerosi anche gli interventi previsti per il network italiano. Bologna passerà da 23 a 14 frequenze settimanali, Firenze da 14 a 12, Genova da 7 a 5, Torino da 14 a 7, Venezia da 21 a 14. Per quanto riguarda i due hub, su Milano Klm non volerà su Linate e su Malpensa scenderà a 19 frequenze mentre su Fiumicino si passerà da 51 a 21 voli alla settimana.