American Airlines: via al progetto di test prima dell'imbarco

10:40

American Airlines ha deciso di dare ai suoi passeggeri la possibilità di effettuare test per il Covid-19 prima del volo, in modo da poter fare a meno dell’autoisolamento una volta arrivati a destinazione, ovviamente in caso di esito negativo del test. Per ora il progetto pilota, che partirà tra un mese, prevede un programma di test avviato dall’hub latinoamericano al Miami International Airport. Il progetto è frutto di un’intesa con il governo giamaicano e prevede tamponi per i residenti giamaicani che tornano nel loro Paese.

Il risultato negativo prima di imbarcarsi eliminerà, dunque, l’obbligo di quarantena una volta arrivati in Giamaica.

In caso di riscontro positivo del progetto, spiega Simple Flying, il vettore prevede di rendere disponibile questo test per tutti i passeggeri diretti in Giamaica, compresi i cittadini statunitensi.

Ma American Airlines prevede di estendere l’iniziativa anche ad altri Paesi caraibici: per questo ha iniziato a collaborare con le Bahamas e Caricom (la Caribbean Community), in modo da poter aprire più destinazioni nei Caraibi.