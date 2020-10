Alitalia torna a volare sulla Pescara-Milano

12:12

È decollato ieri sera alle 19:15 il primo volo Alitalia da Milano Linate a Pescara. Il ritorno è partito invece questa mattina alle 7.

Tornano così i collegamenti tra il city airport del capoluogo lombardo e lo scalo abruzzese. I voli arano attivi tutti i giorni della settimana, ad eccezione del sabato per le partenze da Linate e della domenica per i decolli da Pescara.



Per quanto riguarda la sicurezza in volo, Alitalia precisa: “Tutti i passeggeri sono poi tenuti a compilare prima dell’imbarco una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19. Inoltre i passeggeri devono munirsi di mascherine chirurgiche protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo, tenendo conto di portarne con sé un numero adeguato alla durata del volo, dato che è necessario sostituire la mascherina con una nuova ogni 4 ore di volo”.