11:57

La nuova Alitalia sotto la guida di Francesco Caio e Fabio Lazzerini può prendere il via. Nella serata di ieri è stato infatti firmato il decreto per la costituzione della newco e la ratifica degli incarichi di presidente e amministratore delegato ai due manager, già da alcune settimane al lavoro per la stesura del piano industriale.

“La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale – ha commentato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri -. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano, attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile”.



Confermate anche le anticipazioni della vigilia sui nomi dei componenti del consiglio di amministrazione. Oltre a Lazzerini e a Caio siederanno nel cda Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli. Definito anche il Collegio sindacale che è composto da Paolo Maria Ciabattoni, Giovanni Naccarato, Marina Scandurra, Gianfranco Buschini e Serena Gatteschi.



“Nasce oggi la nuova compagnia aerea di bandiera – evidenzia il ministro dei Trasporti Paola De Micheli -, in netta discontinuità con il passato e che dovra’ giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale. Si tratta di una grande operazione industriale al servizio del Paese, a sostegno della competitività delle nostre imprese e per il rilancio del turismo italiano”.