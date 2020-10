Ryanair lancia il nuovo volo tra Perugia e Palermo

09:46

Partirà il 27 ottobre il nuovo collegamento annuale tra Perugia e Palermo operato da Raynair. Con due frequenze settimanali, martedì e sabato, il volo "ricollega nuovamente l'Umbria alla Sicilia occidentale, un obiettivo al quale abbiamo lavorato per due anni", sottolinea Umberto Solimeno, d.g. aeroporto internazionale Umbria Perugia.

La nuova rotta si inserisce "nella nostra volontà di aiutare il turismo locale e la destagionalizzazione e rappresenta una delle opportunità nate da un momento di crisi come quello attuale", aggiunge Chiara Ravara, head of international communications di Ryanar.



Il turismo di prossimità, del resto, ha salvato la stagione estiva :"Ad agosto gli arrivi italiani sono aumentati del 26 per cento e le presenze del 29 per cento - conferma Paola Agabiti Urbani, assessore al Turismo della regione Umbria -: i vantaggi del turismo di prossimità in Umbria valgono 600 milioni di euro".



Ad avvicinare le due regioni, aggiunge Manlio Messina, assessore al Turismo della regione Sicilia, "ci sono molte affinità: dal cioccolato alle ceramiche al jazz". O.D.