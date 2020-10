Flybe torna in pista? Sul regional carrier l'interesse di Cyrus Capital

09:13

Flybe si prepara a tornare sul mercato. Sarebbero questi i rumors circolati in queste ore in Gran Bretagna e ripresi dalla stampa nazionale. Nei confronti della compagni aerea, a terra da inizio anno, ci sarebbe l’attenzione da parte di un private equity, Cyrus Capital.

Il fondo di investimento avrebbe manifestato l’interesse di rilevare gli asset del vettore per poterlo poi rilanciare. Una versione ridotta rispetto al passato, considerata anche la situazione del settore e la mancanza di prospettive sui reali tempi della ripresa.



Il rilancio potrebbe avvenire a partire dal 2021, anche se al momento non esiste un piano dettagliato. Prima dello stop Flybe era diventato il più grande regional carrier del Vecchio Continente, arrivando a trasportare fino a 9 milioni di passeggeri. In Gran Bretagna aveva un market share del 40 per cento sul marcato dei voli domestici.