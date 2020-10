Via ai test rapidi a Heathrow: risultati in un'ora

09:46

Arrivano i test rapidi per il Covid anche all’aeroporto di Heathrow. Il servizio ha preso il via ieri e inizialmente verrà indirizzato ai passeggeri in partenza per l’Italia e per Hong Kong.

Secondo quanto riportato da Preferente il tipo di testi utilizzato, differente da quelli già in uso, garantisce il risultato in solo un’ora. Oxford Lamp, questo il nome dell’esame diagnostico, ha un costo di 88 euro ed è disponibile attualmente nei Terminal 2 e 5. Dopo le prime prove verrà poi utilizzato per le partenze verso tutte quelle destinazioni per le quali viene richiesta una certificazione.



In concomitanza con la partenza dei test rapidi, alcune compagnie, come British Airways, Cathay Pacific e Virgin Atlantic. hanno iniziato a offrire il test ai propri passeggeri.