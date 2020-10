Etihad fa la storia: primo volo commerciale da un Paese del Golfo ad Israele

11:57

Una giornata storica per il trasporto aereo quella del 19 ottobre. Due giorni fa è decollato, infatti, da Tel Aviv, alla volta degli Emirati Arabi Uniti, il primo volo di linea tra un Paese del Golfo e Israele. A operarlo un Boeing 787 Dreamliner con livrea Etihad. Si tratta del primo vero collegamento commerciale, dopo il primo viaggio simbolico Tel Aviv-AbuDhabi, operato da El Al il 31 agosto scorso.

Il volo di ritorno è partito ieri, 21 ottobre, da Abu Dhabi.

“Questo volo rappresenta un’opportunità storica per lo sviluppo di forti partnership negli Emirati Arabi Uniti e in Israele – ha commentato Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, chairman di Etihad Aviation Group - ed Etihad, in qualità di compagnia di bandiera, è orgogliosa di fare da apripista. Abbiamo solo iniziato a esplorare il potenziale di questo neo-rapporto internazionale nel lungo periodo, che sicuramente apporterà grandi benefici alle economie di entrambi i Paesi, in particolare al commercio e al settore turistico, oltre che a tutte le persone che chiamano casa questa nazione meravigliosa e diversificata”.



Parte di una missione commerciale per il turismo, il volo ha ospitato un gruppo di esponenti di prim’ordine del settore turistico e organi di stampa, oltre ad alcuni rappresentanti dell’industria turistica di Abu Dhabi.