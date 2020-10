Nessun ordine per nuovi aerei: il triste record di settembre

12:18

Nessun nuovo ordine di aerei per un mese intero e solo 12 in tutto per il trimestre. È senza precedenti il dato relativo al terzo periodo dell’anno per l’industria aeronautica commerciale.

Il mese peggiore in assoluto è quello relativo a settembre, quando Boeing, Airbus & co. hanno fatto registrare lo zero assoluto con nessun segnale da parte delle compagnie aeree mondiali.



Qualche segnale è invece arrivato sul fronte delle consegne, si legge su Travelmole: queste hanno raggiunto quota 173, con qualche segnale di miglioramento. Degli aerei consegnali solo 38 erano widebody per il lungo raggio.