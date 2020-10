Qantas: sold out anche il nowhere flight per Uluru

15:25

Qantas raddoppia con i nowhere flight e anche per questa occasione incassa un sold out in breve tempo. Il tutto nonostante i prezzi, sicuramente non da low cost.

Forte del successo del precedente tour panoramico di circa sette ore nei cieli australiani, la compagnia ha creato un secondo viaggio, ma questa volta con una variante: lo stop di una notte per visitare Uluru.



Per questo viaggio andata e ritorno i costi vanno da un minimo di 1.755 dollari a un massimo di 2.800, prezzi comprensivi di cena, notte in hotel ed escursione. Cifre che non hanno scoraggiato chi smania di potere viaggiare liberamente.