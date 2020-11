Virgin Atlantic aggiunge un volo da Londra a St Vincent

08:00

Virgin Atlantic lancerà il suo primo volo dal Regno Unito all'isola caraibica di St Vincent nel giugno del prossimo anno.

Come segnalato da Travelmole, il servizio bisettimanale opererà da Londra Heathrow su un aeromobile Airbus A330 con 31 posti di classe superiore, 48 Premium e 185 economy.

Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin, ha dichiarato: "St Vincent e Grenadine, nonché l’intera regione dei Caraibi, rappresentano un'opportunità interessante per noi. Con molte isole che implementano rigorosi protocolli Covid-19, inclusi test prima dell'arrivo e un breve periodo di quarantena per i visitatori, la destinazione è aperta al turismo. Attualmente stiamo volando a Barbados, Antigua, Giamaica e Grenada e prevediamo di riavviare Tobago nei prossimi mesi. Non vediamo l'ora di lanciare questo nuovo servizio a St Vincent il prossimo anno”.



Virgin Atlantic ha riavviato i voli passeggeri il 20 luglio e attualmente opera verso 15 destinazioni da Heathrow, tra cui New York Jfk, Los Angeles, Hong Kong, Shanghai, Barbados, Johannesburg e Delhi con ulteriori rotte aggiunte nel corso del 2021. I voli per St Vincent saranno in vendita dal 24 novembre.