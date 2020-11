Norwegian: il Governo norvegese nega nuovi aiuti

09:42

Il Governo norvegese ha negato a Norwegian un ulteriore sostegno finanziario dopo aver affrontato il processo di nazionalizzazione parziale all'inizio di quest'anno.

Come segnalato da TTG Media, Norwegian ha commentato che la mossa del Governo pone la compagnia aerea di fronte a "un futuro molto incerto".

L'amministratore delegato Jacob Schram ha dichiarato che la decisione è stata "molto deludente”, specie per quanti stanno lottando per salvare l'azienda, anche a fronte di concorrenti "che ricevono miliardi di finanziamenti" dai rispettivi governi.

Schram ha ricordato come Norwegian avsse comunicato chiaramente che sarebbe stato necessario un ulteriore sostegno finanziario per mantenere le operazioni durante la crisi da Covid.



"L'azienda si trova ora ad affrontare un futuro molto incerto, ma faremo tutto il possibile per superare questa crisi", ha affermato. Norwegian impiega 2mila 300 persone in Norvegia e altre migliaia in diversi paesi.

"Offriamo rotte da Kristiansand nel sud alle Svalbard nel nord, rotte che non possono essere sostituite dall'oggi al domani ". Schram ha affermato che, sulla base del numero di passeggeri trasportati, Norwegian ha contribuito con circa 1,5 miliardi di sterline alle economie locali. "Questo fatto da solo dimostra che anche un moderato sostegno finanziario costituirebbe un investimento redditizio per la Norvegia".