10:19

"Senza un fondo di compensazione, come quello adottato dalla Germania, gli aeroporti hanno un'autonomia molto limitata: reggiamo solo fino alla fine dell'anno". Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti, chiede al Governo di agire in fretta.

Le società di gestione degli scali hanno già perso "1,5 miliardi di euro tra marzo e settembre" e ora rischiano di non farcela. "Il settore - spiega in un'intervista a Repubblica - deve essere sostenuto, ma occorre farlo presto: rischiamo di minare un asset strategico per il Paese". Secondo il manager, servirebbero quindi finanziamenti per un miliardo di euro per "far sopravvivere" scali che "sopportano costi insopprimibili".



Per quanto riguarda Alitalia il numero uno di Assaeroporti non ha invece dubbi che l'unica "possibile salvezza" sia il "consolidamento con Lufthansa": "È giusto che un Paese di queste dimensioni, ricco di turismo e storia, abbia una compagnia di bandiera forte" ma, aggiunge, "in 20 anni ogni tentativo è stato fatto e poi buttato via". A. D. A.