American vende azioni per mezzo miliardo alla Bank of America

12:36

American Airlines incassa nuova liquidità per oltre mezzo miliardo di dollari. Le risorse arriveranno dalla Bank of America, che si è aggiudicata le azioni (38,5 milioni in totale a un prezzo per azione di circa 13 dollari) messe in vendita dalla società. Sempre da Bank of Ameirca è poi arrivata anche un’opzione per altre cinque milioni di azioni.

Non è la prima volta dall’inizio della pandemia, si legge su Simpleflying, che il vettore Usa ricorre a operazioni straordinarie per non mandare troppo in sofferenza la liquidità disponibile. Al di là del prestito straordinario arrivato dall’amministrazione Trump. Nello scorso mese di giugno erano state messe sul mercato azioni e bond che avevano consentito ad American di raccogliere 3,6 miliardi di dollari.



L’ultima trimestrale tuttavia aveva evidenziato ingenti perdite pari a 2,4 miliardi e da qui è nata la necessità di ricorrere nuovamente al mercato.