Delta: posto centrale bloccato fino a marzo 2021

“Prenderemo sempre le misure necessarie affinché i nostri passeggeri si sentano completamente sicuri quando viaggiano con noi”. Queste le parole con cui Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer di Delta, motiva la decisione del vettore - unico negli Stati Uniti a farlo - di bloccare il posto centrale negli aerei per i passeggeri che partono da ora fino al 30 marzo 2021.

Più spazio personale per i passeggeri

Una mossa che assicura più spazio personale ai viaggiaori anche se, spiega Lentsch, “molteplici studi indipendenti hanno convalidato l’efficacia della protezione multilivello offerta da Delta CareStandard, come il sistema avanzato di ventilazione e il regime di pulizia globale che, insieme, riducono considerevolmente il rischio di trasmissione all’interno dell’aeromobile”.



Misure protettive e flessibilità

Il protocollo Delta CareStandard include più di 100 misure protettive, come la sanificazione di ogni volo, un programma di screening Covid completo per i dipendenti e l’uso di filtri di livello industriale Hepa che trattengono più del 99,9% delle particelle, inclusi i virus.



Il vettore ha inoltre lanciato su delta.com una nuova mappa interattiva che permette ai clienti di cercare, visualizzare e prenotare la destinazione desiderata in una volta sola, offrendo informazioni sulle restrizioni di viaggio attuali e su cosa aspettarsi all’arrivo. Infine, per quanto riguarda le modifiche ai piani di viaggio, la politica della compagnia non prevede supplementi per le variazioni che interessano biglietti domestici e internazionali acquistati entro il 31 dicembre 2020, anche se il viaggio è pianificato per l’anno successivo.



Infine l’utilizzo dei crediti di viaggio è stato prorogato fino a dicembre 2022 per viaggi con partenze originariamente previste entro il 31 marzo 2021 (se il biglietto è stato acquistato prima del 17 aprile 2020).