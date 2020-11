Salta la joint venture tra Delta e WestJet Airlines

14:43

Delta Air Lines e la canadese WestJet Airlines avevano annunciato la volontà di sviluppare una joint venture, ma adesso la situazione è cambiata. L'accordo tra i due vettori sembra momentaneamente in stand-by per alcune problematiche sorte con il Governo Usa, che avrebbe preteso l'esclusione di Swoop - la low-cost affiliata a WestJet - dall'accordo e la cessione di 16 degli slot in possesso all'aeroporto LaGuardia di New York.

Una richiesta che ha fatto desistere le aziende. Come riporta travelpulse.com, permane però l'intenzione di approfondire l'alleanza già in essere. Era stato infatti reso noto a luglio il transboarder agreement tra le due compagnie, una modalità per migliorare i servizi in codeshare sulle oltre 30 rotte disponibili.



Gaia Guarino