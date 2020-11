Southampton: nel 2021 pronto un nuovo, avveniristico terminal crociere

17:25

A Southampton verrò realizzato un nuovo avveniristico terminal crociere, che dovrebbe essere pronto per la stagione 2021. Il quinto terminal del porto britannico ha infatti ottenuto il via libera grazie alle partnership con Msc Crociere e Norwegian Cruise Line Holdings.

Pubblicità

Come segnalato da TTG Media, l'espansione richiederà un investimento di oltre 55 milioni di sterline e offrirà connettività sfruttando l’energia solare. Il direttore di Associated British Ports Southampton, Alastair Welch, ha affermato che il terminal porterà a un "importante progresso nelle infrastrutture adibite alle crociere in città. Questo investimento è una testimonianza di fiducia nel futuro delle crociere a Southampton e siamo fieri di essere in prima linea in un settore in crescita".



Il ministro dei trasporti marittimi Robert Courts ha aggiunto: "Mentre continuiamo a sostenere il settore crocieristico nel suo riavvio, è soddisfacente vedere come i finanziamenti del Governo vengano utilizzati per migliorare i servizi per i passeggeri. Questa struttura di ultima generazione mostra anche ai porti di tutto il mondo come si stia aprendo la strada all'uso della tecnologia verde proprio qui nel Regno Unito".



L'amministratore delegato di Msc Crociere, Gianni Onorato, ha detto che la compagnia è “orgogliosa di supportare ulteriormente l'industria crocieristica britannica in questo momento molto importante sia per l'industria che per l'economia del Regno Unito. In Msc Crociere crediamo nel potenziale del mercato crocieristico del Regno Unito e questo impegno a lungo termine ne è la prova. Negli ultimi cinque anni Msc Crociere ha aumentato la sua presenza nel mercato britannico e irlandese e riteniamo che questo sia il momento giusto per assumere un impegno più forte”.



Il senior vice-president of commercial development di Ncl Holdings Steve Moeller ha aggiunto: "Questo accordo segna la continuazione della forte partnership tra Norwegian Cruise Line Holdings e il porto di Southampton. Coerentemente con il nostro impegno a determinare un impatto positivo sull'ambiente, siamo lieti di promuovere ulteriormente la tutela ambientale collaborando con Associated British Ports per il nuovo terminal che sarà dotato anche di alimentazione solare".