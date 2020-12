Norwegian: crollo di passeggeri a novembre, ma si spera nel nuovo anno

15:54

Norwegian ha visto il numero di passeggeri crollare del 95% a novembre, quando sono state introdotte restrizioni di viaggio in tutta Europa. La compagnia, che il mese scorso ha presentato istanza per essere salvata dalla bancarotta in Irlanda, avrebbe chiesto agli investitori un'altra iniezione di liquidità pari a 340 milioni di sterline.

Nonostante il crollo dei passeggeri del mese scorso, Norwegian ha segnalato che le prenotazioni di Natale "sembrano promettenti" e la compagnia aerea ha aggiunto altri 62 voli durante il periodo festivo.



Come riportato da TTG Media, Jacob Schram, amministratore delegato della compagnia, ha dichiarato: "La pandemia continua ad avere un impatto negativo sulla nostra attività poiché restano in vigore le restrizioni di viaggio. Lo sviluppo di vaccini è una grande notizia per il settore del trasporto aereo e non vediamo l'ora di accogliere più clienti a bordo man mano che le restrizioni di viaggio verranno eliminate". Schram ha aggiunto che le prenotazioni per l'estate 2021 stavano aumentando con i clienti "che iniziavano lentamente a pianificare le loro vacanze estive".



Gli ultimi sforzi per il rifinanziamento di emergenza della compagnia aerea dovrebbero essere chiesti agli investitori durante un'assemblea generale il prossimo 17 dicembre.