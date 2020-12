Ryanair rilancia le Gift card di Natale per i viaggi 2021

15:08

Parte oggi la possibilità di acquistare le Gift card proposte, anche quest’anno, da Ryanair, per programmare un viaggio nel corso del 2021.

Lo scorso anno i numeri delle Gift card vendute dal vettore hanno fatto registrare un record e per questo 2020 la compagnia si aspetta di replicare il successo. "Quest'anno, più che mai, i viaggi saranno in cima alla lista dei desideri natalizi delle persone. Basandoci sul successo registrato lo scorso anno dalle nostre gift card, possiamo solo aspettarci un successo ancora maggiore questo Natale, poiché il 2020 ha comportato una lunga pausa dei viaggi” dice Chiara Ravara, head of international communications della compagnia.



Sono più di 200 le destinazioni che il vettore mette in vendita con le sue Gift card.