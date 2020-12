10:48

“Pensiamo di avere una proposta più forte e di maggiore valore rispetto a Lufthansa”. Delta torna a parlare di Alitalia e rilancia la propria candidatura per creare una partnership o anche qualcosa di più forte, anche se al momento la situazione non permette a nessuno di sbilanciarsi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, in occasione del primo volo Covid Tested di Delta tra Fiumicino e Atlanta il vice president transatlantic Roberto Ioratti ha ribadito l’interesse della compagnia americana nei confronti della nuova Alitalia. “Credo che emergeremo da questa crisi e avremo una grande possibilità di essere partner – ha rimarcato – e avere successo insieme sul mercato, anche transatlantico”.



Le anticipazioni

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Alitalia, Fabio Lazzerini, nel corso della presentazione del piano industriale aveva spiegato che erano in corso contatti con Lufthansa da una parte e Air France-Klm e Delta dall’altra per avviare il progetto di alleanza da fare partire verso la fine del prossimo anno. Ioratti ha quindi confermato l’interesse di Delta, che nel frattempo prosegue con il code sharing con Alitalia, ribadendo poi di avere una proposta forte per il vettore italiano.