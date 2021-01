08:03

Un punto a favore di Ryanair nella su ormai quinquennale battaglia sulla vendita dei biglietti dei suoi aerei tramite eDreams. Il tribunale di Amburgo si è infatti espresso a favore della low cost riguardo alle maggiorazioni al pagamento, senza offerta di un mezzo alternativo gratuito.

La partita era iniziata nel 2015, quando il vettore si era scagliato contro la Ota, sostenendo che alcuni sovrapprezzi fossero ingiustificati.



La posizione del vettore

Come riporta preferente.com, dopo il pronunciamento del tribunale, la compagna low cost avrebbe chiesto alle autorità di vigilare in generale sui portali di vendita online.



Come sempre, inoltre, Ryanair ha invitato i clienti che intendono acquistare i biglietti online a visitare direttamente il sito della low cost.



Si aggiunge dunque un nuovo tassello alla querelle che ormai da anni contrappone il vettore alle agenzie di viaggi online.