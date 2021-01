Alitalia e Adr: certificati digitali per i voli covid tested tra Roma e New York

12:20

Ulteriore passo avanti per i voli covid tested tra Roma e New York di Alitalia. Grazie a un accordo tra la compagnia e Aeroporti di Roma prende il via una nuova sperimentazione con la quale i passeggeri potranno presentare all’imbarco un certificato digitale di negatività del test rapido antigenico Covid-19, effettuato in aeroporto, tramite l’app AOKpass.

“Il funzionamento è semplice - si legge in un comunicato congiunto -: una volta scaricata l’app AOKpass sul proprio dispositivo mobile e dopo aver effettuato il test nello scalo di Fiumicino, i viaggiatori riceveranno il risultato con un codice QR che autentica e memorizza in modo sicuro il risultato di negatività sul proprio smartphone. All’imbarco del volo per New York, poi, i passeggeri potranno utilizzare le proprie credenziali sanitarie digitali, facendo scansionare direttamente il codice QR all’addetta all’imbarco”.