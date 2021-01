Vistara raddoppia in Europa, dopo Londra ecco Francoforte

08:47

La compagnia aerea Vistara continua a tessere la tela del lungo raggio intercontinentale per guadagnare quote di mercato in questa fase di emergenza e farsi trovare alla ripresa con e spalle più larghe su questa tipologia di network.

E i fari del vettore continuano a essere puntati anche sull’Europa, continente nei confronti dei quali Vistara nutre grandi ambizioni. Nelle prossime settimane la compagnia raddoppierà le destinazioni in portfolio aggiungendo al volo su Londra Heathrow da Nuova Delhi anche quello su Francoforte, rotta nella quale si porrà in concorrenza diretta con Lufthansa e Air India.



Due le frequenze settimanali previste per il collegamento, secondo quanto riportato da Routesonline.