di Remo Vangelista

08:35

Rieccolo, non cambia mai e non si arrende Giuseppe Gentile.

Siamo ormai alla terza uscita o forse quarta del comandante che traccia la via per la sua compagnia Italian Airways. Malgrado Covid e crisi economica l’ex amministratore delegato Air Italy-Meridiana continua a credere nel lancio di un nuovo vettore basato a Bergamo.

Questa volta rispondendo alle domande di Forbes ha spiegato che la sua Italian Airways dovrebbe inserirsi in un segmento di mercato tra low cost e legacy.



Gentile ha spiegato che il vettore ha probabilità di resistere anche di fronte a questa situazione di mercato perché applicherà modelli matematici all’avanguardia nel settore aeronautico.



Per il momento non vengono svelate rotte ma pare che si tratti di una linea aerea a trazione corto-medio raggio.



Un ritorno diverso con idee forse ribaltate. Qualche stagione fa si parlò infatti di un vettore basato a Bergamo per voli a lungo raggio. Ma tutto potrebbe ancora cambiare. Il comandante però non si arrenderà facilmente alla crisi del trasporto aereo e presto tornerà a parlare dei progetti Italian Airways. In attesa di vedere gli aerei (finalmente) in pista.