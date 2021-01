Air Italy: l'impegno della Regione per sostenere i dipendenti

09:39

Mantenimento delle licenze, prospettive industriali e sostegno al reddito. Questi i temi dell’incontro sulla situazione dei dipendenti di Air Italy che h visto sedersi intorno a un tavolo i rappresentanti dei sindacati AP, Cobas, Usb e Anpav con la presidenza e i capigruppo del consiglio regionale.

Un confornto che, come riporta olbianova.it, è stato commentato positivamente dai sindacati, “pur mantenendo una certa cautela considerando anche l’evoluzione della crisi sanitaria Coid-19”.



I rappresentanti sindacali hanno chiesto per tutti i lavoratori il prolungamento dela cassa integrazione in scadenza a giugno 2021. Un appello accolto dalla giunta: l’assessore al Lavoro della Regione Sardegna Alessandra Zedda ha già in programma di sentire Air Italy e verificarne la dipsonibilità.