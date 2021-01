Air France-Klm scommette sull’estate e sul traffico leisure

12:54

Per il momento sta volando con una capacità del 45%, ma entro giugno il gruppo Air France-Klm punta a salire al 60%, per poi arrivare al 70% in piena stagione estiva.

Il 28 marzo parte l'orario estivo e il vettore si aspetta una ripresa anche grazie al proseguimento della campagna vaccinale in Europa.



In Italia la compagnia sta operando da Parigi alla volta di Malpensa, Fiumicino, Napoli, Venezia, Bologna, mentre da Amsterdam vola a Torino, Genova, Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Fiumicino e Catania. In questo momento l'unico segmento vivace è quello del VFR, ovvero visiting friends and relative, che include anche il traffico etnico: c'è un piccolo zoccolo duro di business travel, ma la tendenza evidenzia che il leisure sarà il primo a riprendersi.



La flotta

Il Gruppo, che lo scorso dicembre ha aumentato le frequenze alla volta dei territori francesi oltremare per far fronte alle richieste, ha confermato tutti i nuovi aerei prenotati, tra i quali il nuovo Airbus A220: l'aeromobile dovrebbe debuttare in flotta il prossimo settembre e verrà utilizzato anche per i voli da Parigi verso l'Italia.



La politica commerciale

Intanto il Gruppo ha rivisto la propria politica commerciale: fino a settembre 2021 la cancellazione o la modifica di un viaggio si può richiedere gratuitamente, cambiando data, destinazione oppure optando per un voucher o il rimborso. Invariati per tutto il 2021 anche i livelli del programma Flying Blue per i frequent flyer. O. D.