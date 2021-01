Nasce Greater Bay Airlines, la nuova compagnia aerea che punta sull’Asia

09:19

Si chiama Greater Bay Airlines ed è una nuova compagnia con base a Hong Kong guidata da un ex manager di Cathay. Sebbene si tratti di una startup, i progetti sono ambiziosi.

Sembra, infatti, che l'idea sia di decollare verso 100 città asiatiche, principalmente cinesi, con voli operati dall'Hong Kong International Airport. Il network dovrebbe includere Taiwan e destinazioni in Corea, Giappone e Sud-est asiatico.



Il vettore dovrebbe partire con tre Boeing 737 e una crew di circa 300 lavoratori, con l'obiettivo di raggiungere 30 aeromobili entro il 2025 e 3mila dipendenti. Come spiega travelmole.com, il vettore è però ancora in attesa delle dovute certificazioni per il trasporto aereo. G. G.