Volotea, Gabriel Schmilovich nuovo chief strategy officer

14:29

Novità nella compagine manageriale di Volotea, che ha annunciato la nomina di Gabriel Schmilovich (nella foto) come nuovo chief strategy officer.



Il manager ricopriva la carica di chief strategy officer da gennaio dello scorso anno e si è reso protagonista della riprogettazione del network del vettore in vista della ripresa delle operazioni. Da oltre 17 anni nell’aviazione civile, ha ricoperto incarichi in Vueling e Spanair.



“Da quando è entrato a far parte di Volotea, lui e il team strategy hanno dato prova di incredibile valore, rispondendo con idee forti, molto innovative e flessibili alle difficoltà presentate dalla crisi – commenta il presidente e fondatore Carlos Muñoz -. Sarà una figura determinante e farà parte della leadership centrale della compagnia, affiancandone la crescita futura”.