Air India, privatizzazione entro settembre

13:37

La privatizzazione di Air India avverrà entro l'anno. Lo comunica il Governo indiano che spiega come il disinvestimento verrà concluso per settembre, un'operazione che nelle speranze dei vertici politici, dovrebbe generare circa 24 miliardi di dollari.

La vendita include il 100% di Air India e Air India Express, oltre al 50% del pacchetto azionario di Air India Sats, il servizio di terra del vettore.



A oggi l'acquirente n.1 sembra essere Tata Group, già detentore della maggioranza azionaria in Vistara e AirAsia India. Come riporta travelmole.com, il Ministero delle Finanze locale è già al lavoro per predisporre l'offerta iniziale e redigere una lista di offerenti qualificati. G. G.