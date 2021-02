Lufthansa Group: la deadline per il cambio volo senza sovrapprezzo slitta a maggio

10:02

Nuova proroga per la deadline della cancellazione della rebooking fee per le compagnie aeree del gruppo Lufthansa. La scadenza è stata infatti spostata dalla fine di febbraio al 31 maggio e per partenze fino alla fine del 2021 sui voli di Lufthansa, Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels.

La proroga coinvolge tutti i tipi di tariffe e tutti i collegamenti a corto, medio e lungo raggio e riguarda tutti i biglietti acquistati prima del 31 agosto del 2020. I cambi senza supplemento potranno essere effettuati più volte fino alla fine di maggio e ancora una volta dopo tale data.



Nel caso di mancanza di disponibilità della tariffa acquistata le compagnie del gruppo Lufthansa potrebbero applicare un sovraprezzo se la tariffa disponibile è di costo superiore.