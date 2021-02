Cathay Pacific: stop alle mascherine in business e first

09:16

Cathay Pacific modifica la regola sulll’obbligo della mascherina a bordo dei propri voli. Infatti, i passeggeri che sceglieranno di viaggiare in prima classe o in business class potranno stendere il loro sedile e dormire a volto scoperto.

La ragione di tale decisione deriva da una valutazione degli spazi, i posti infatti sono maggiormente distanziati rispetto alla economy class. Non sono mancate però delle manifestazioni di malcontento in quanto una simile eccezione alla regola, potrebbe scontentare e non poco proprio i viaggiatori in economy.



Come riporta travelmole.com, la compagnia sembra intenzionata a non cambiare la sua linea di pensiero sottolineando ancora una volta, come la rimozione della mascherina – resa obbligatoria dal vettore di Hong Kong già da maggio 2020 – sia possibile proprio per la configurazione dell’aeromobile in quelle due classi di servizio e soltanto quando il sedile sia completamente sdraiato.