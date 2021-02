Maggie Wong nuova area manager Southern Europe di Cathay Pacific

08:47

È stato affidato a Maggie Wong l’incarico di area manager - Southern Europe per Francia, Italia e Spagna di Cathay Pacific. La nuova manager sarà basata negli uffici di Parigi e avrà il compito di posizionare la compagnia “come scelta preferita per i viaggiatori business e leisure dei mercati dell'Europa Meridionale verso l'Asia Pacifica”, si legge in una nota del vettore.

Entrata in Cathay Pacific nel 2008 Wong vanta una profonda conoscenza di tutte le funzioni aziendali, avendo ricoprendo diversi ruoli nei settori cargo, operazioni aeroportuali, marketing e programmi fedeltà.



"Con la resilienza del popolo francese, italiano e spagnolo – commenta la manager -, e il sostegno continuo dei nostri clienti e partner commerciali, sono sicura che tutti gli sforzi fatti finora dagli operatori del settore contribuiranno a voltare pagina inaugurando un nuovo capitolo nella sicurezza dei viaggi internazionali”.