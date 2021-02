Lufthansa cambia i piani e si concentra sugli aerei per corto e medio raggio

10:14

Prima la messa a terra di un buon numero di aerei a lungo raggio, poi le trattative con Airbus e Boeing per rallentare le consegne degli aerei in ordine e trasformarne una parte in opzioni. Adesso Lufthansa sarebbe pronta a un nuovo passo, con la trasformazione di una parte delle commesse pre pandemia relative ai widebody in ordini di aerei più piccoli.

Il colosso tedesco continua a lavorare alla revisione dei piani visto il protrarsi dell’emergenza internazionale, preparando una concentrazione dei programmi sul corto e medio raggio. E per sostenere questi piani l’idea è appunto trattare con i due colossi dell’aviazione sugli ordini in atto dei B777x e degli A350, come ha anticipato il ceo Carsten Sphor nel corso di uno speech.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, attualmente la commessa è di 43 A350-900 (17 dei quali già consegnati) e di 34 777X, 14 dei quali già convertiti in opzioni. Lufthansa doveva essere anche la compagnia di lancio del nuovo modello della Boeing.