Airbus, il peso del Covid: perdita netta di 1,13 miliardi di euro nel 2020

10:27

Si è chiuso con una perdita netta di 1,13 miliardi di euro il 2020 di Airbus. Il costruttore europeo ha diffuso i risultati finanziari dell’anno appena concluso. Risultati fortemente segnati dagli effetti della pandemia Covid-19.

La paralisi del traffico aereo ha causato un calo del fatturato del 29%, pari a 49, 9 miliardi di euro. Tra i motivi, il rallentamento delle consegne.



Come si legge su ilsole24ore.com, nel corso del 2020 il costruttore ha consegnato 566 aeromobili, un terzo in meno rispetto all'anno precedente. Tuttavia, Airbus ha messo a segno un utile operativo rettificato di 1,7 miliardi di euro.



Per il 2021, il costruttore prevede una ripresa lenta. Airbus stima di consegnare lo stesso numero di aeromobili del 2020 e utili per 2 miliardi di euro.